Aż 61 milionów euro na modernizację linii kolejowej między Gdynią a Słupskiem

Po zakończeniu wszystkich prac pociągi pasażerskie na trasie Gdynia – Słupsk pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h, co skróci czas podróży o około 15 minut. Inwestycja uwzględnia rozbudowę linii do 200 km/h – w ramach planowanego oddzielnego zadania w zakresie zabudowy systemu ETCS/ERTMS. Prace obejmą także przebudowę sieci trakcyjnej, torów i obiektów inżynieryjnych, co przełoży się na sprawne podróże pociągiem. Modernizacja linii zwiększy komfort podróżnych w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, a także na trasie Trójmiasto - Szczecin. Poprawi się także przepustowość linii, dzięki czemu będzie lepszy dojazd do aglomeracji trójmiejskiej.