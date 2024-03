Do końca marca potrwają prace związane z wyznaczeniem nowych przystanków autobusowych na ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku

Nowe przystanki na Kołobrzeskiej. Prace w toku

Zmiany dotyczące przystanków na ul. Kołobrzeskiej realizowane są na wniosek Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Wyznaczenie miejsc do zatrzymywania autobusów w rejonie skrzyżowania z ul. Szczecińską umożliwi skrócenie drogi do przystanku mieszkańcom okolicznych budynków i posesji. Do tej pory musieli oni pokonać spory dystans, by dotrzeć do przystanków oddalonych o blisko 300 metrów („Przymorze SKM”) lub 400 metrów („Krynicka”), co było mało komfortowe, zwłaszcza dla seniorów.

Nowy przystanek wyznaczony zostanie na wysokości marketu budowlanego. W kierunku al. Rzeczypospolitej na prawym pasie ul. Kołobrzeskiej, zaś w stronę al. Grunwaldzkiej na istniejącej zatoce autobusowej. Tymczasowo na przystanku ustawione zostaną słupki przystankowe, jednak docelowo planowany jest tam montaż wiat. Poruszając się między przystankiem kolejowym i przystankami autobusowymi nie trzeba będzie pokonywać już żadnego przejścia z sygnalizacją świetlną, dodatkowo utrudniającego przesiadkę.

Zmiany obejmą również przystanki „Przymorze SKM”, które zmienią swoją lokalizację. Zostaną one przesunięte bliżej wiaduktu kolejowego. Takie rozwiązanie ułatwi przesiadkę pasażerom autobusów i kolejki SKM, bo przystanek znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów prowadzących na peron SKM.