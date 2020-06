Bakalie na terenie Stoczni Gdańskiej. Blisko 50 wystawców bierze udział w letniej edycji targów w sobotę 27.06.2020 r. Zobaczcie zdjęcia

Pomorskie kina, muzea, teatry zawieszają działalność [LISTA]

Pomorskie kina, muzea, teatry od 12.03.2020 r. będą nieczynne. Podczas środowej konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wicepremier Piotr Gliński poinformował o zawieszeniu działalności wszystkich instytucji kultury co najmniej do 25 marca. Dotyczy to placówek p...