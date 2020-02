Będzie prostest pod siedzibą Nuncjusza Apostolskiego? Grupa trójmiejskich świeckich zapowiedziała 29.02.2020 wyjazd do Warszawy

- Ruszamy z wizytą - czytamy w liście z początku lutego, który wysłali do Nuncjatury Apostolskiej. - Nie będziemy już stawać pod siedzibą kurii w Gdańsku. Chcemy pojawić się w Warszawie, z nadzieją, że do rozmowy jednak dojdzie. Przyjedziemy, potwierdzając naszą gotowość do rozmowy, zaangażowanie i dobrą wolę. Będziemy, wierząc, że osobiste spotkania niosą w sobie dobro i zrozumienie i zawsze lepiej służą dobrej sprawie niż pisma pozostające bez odpowiedzi. Choć to milczenie nas martwi, zaskakuje i niepokoi, są bowiem sytuacje gdy milczenie może oznaczać zgodę na zło. Czujemy się w obowiązku dać świadectwo naszym obawom, zmartwieniom i jesteśmy gotowi opowiedzieć o problemach, z którymi boryka się nasza diecezja, o zgorszeniu, którego świadkami jesteśmy, o cierpieniu, obojętności.