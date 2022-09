Bezpieczne grzybobranie! Dzięki tym zasadom nie zgubimy się w lesie i przyniesiemy do domu wyłącznie jadalne okazy Małgorzata Wojciechowska

Zuzanna Mikołajczak

Grzybobranie to bardzo popularne w naszym regionie hobby. Bliskość lasów obfitych w wiele jadalnych gatunków zachęca do wyprawy po pyszne grzyby – powstają z nich potem takie przysmaki jak zupa grzybowa, grzybki marynowane czy farsz do tradycyjnych pierogów. Idąc na grzyby, nie możemy jednak zapomnieć o zasadach bezpieczeństwa! Człuchowscy policjanci przypominają nam o tych najważniejszych dotyczących poruszania się po lesie. Dodatkowo zwracamy uwagę na najważniejsze zasady zbierania grzybów, dzięki którym zyskamy pewność, że nadają się do jedzenia.