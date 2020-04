Biedronka i Lidl wciąż dłużej otwarte. Niektóre będą czynne 24h. Które sklepy w Trójmieście będą czynne 24h? Godziny otwarcia marketów

Decyzję o wydłużeniu godzin otwarcia swoich sklepów największe sieci handlowe podjęły przed świętami w związku z wprowadzonymi przez rząd nowymi obostrzeniami. Przypomnijmy, że najważniejsze z nich to: limit klientów uzależniony od liczby kas (maksymalnie trzy osoby na jedną kasę), godziny, w których zakupy mogą robić wyłącznie seniorzy (10:00-12:00) i obowiązkowe rękawiczki dla wszystkich klientów.

Natychmiast reagujemy na to, jak zmienia się sytuacja. Przedłużenie rządowych limitów dla handlu i zadowolenie klientów z wydłużonych godzin pracy sklepów przed świętami były dla nas jasnym sygnałem: kontynuujemy „Akcję 24”. Wierzymy też, że dłuższy czas działania sklepów zapewni naszym klientom i pracownikom większe bezpieczeństwo: dłużej czynne placówki oznaczają mniej kupujących jednocześnie – informuje Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka .

Do soboty, 18.04.2020 r. włącznie, niemal 1,6 tys. sklepów sieci Biedronka działać będzie od godz. 6 do północy, a ponad 850 placówek – całodobowo. W Gdańsku przez całą dobę czynne będą punkty m.in. przy ul. Długie Ogrody, Hallera, Startowej i Jana Pawła II, a w Gdyni – przy ul. Wzgórze Bernadowo, Wiczlińskiej i Unruga .

Otwarta przez całą dobę, aż do odwołania, będzie także część sklepów sieci Lidl. W takim trybie pracować będą m.in. placówki przy ul. Uphagena, Kartuskiej i Kołobrzeskiej w Gdańsku oraz przy ul. Chylońskiej i Chwarznieńskiej w Gdyni. Pozostałe punkty będą czynne do północy.

W przyłbice zostaną wyposażeni wszyscy pracownicy ponad 700 sklepów w Polsce. Przyłbica to rodzaj maski chroniący jednocześnie jamę ustną, nos i oczy. W odróżnieniu od wielu maseczek, jest przeznaczona do wielokrotnego użytku i jest wygodna w użyciu – informują przedstawiciele Lidl Polska .

Jeśli chodzi o Kaufland, od 2.04.2020 r. większość marketów funkcjonuje do godz. 23 .

Aby mieć pewność, że w sklepie przebywa odpowiednia liczba klientów, zabezpieczyliśmy możliwe wejścia do marketu, pozostawiając do dyspozycji klientów jedno wejście oraz jedno wyjście. Przed marketami znajdują się strefy wydzielone taśmą, w których klienci bezpiecznie oczekują na możliwość wejścia do sklepu. Pracownicy ochrony kontrolują przy tym liczbę klientów wchodzących oraz wychodzących, zarządzając odpowiednio ruchem – informuje Łukasz Pawlicki z biura prasowego Kaufland. – W godzinach 10:00-12:00 wejście na teren sklepu możliwe jest tylko dla osób powyżej 65. roku życia.