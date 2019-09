Bieg i festyn „Święto Południa Gdańska”. Jubileuszowa edycja Biegu Czyste Miasto Gdańsk [zdjęcia]

- To już piąta, jubileuszowa edycja. Zmieniliśmy dystans biegu głównego, licząc na większy udział amatorów takiej formy spędzania czasu, mamy też więcej kategorii dziecięcych, bo nie ukrywam, że biegi dla najmłodszych są dla nas priorytetem - mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego. - Organizując to wydarzenie chcemy uwrażliwiać na tematy związane z ochroną środowiska, a ochrona naszej planety przed nadmierną ilością odpadów to temat bardzo ważny.

W tym roku z każdego wpisowego w wysokości 35 zł, kwota 10 zł została przekazana na rzecz Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja. Nie jest to wybór przypadkowy - mówi Iwona Bolt, rzecznik Zakładu Utylizacyjnego. - Pomoc naszym braciom mniejszym jest dla nas ważna nie tylko ze względu na aspekty ochrony środowiska, które wpisują się w założenia prowadzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego.