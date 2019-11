Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim. Zawodnicy pamiętają o potrzebujących, dla których prosty gest wsparcia wiele znaczy

- Wróciłem do biegania po 22 latach. Myślę, że to jest drugi rok, kiedy biegam pro-amatorsko. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy mieli na dzisiaj cel, taki jak ja, że go osiągnęli. Ja chciałem „dowieźć” jak najwięcej osób, w wymarzonym przez nich czasie. Mam nadzieję, że takich zadowolonych osób było więcej - mówi Krzysztof Czarnowski z Redy, który w poniedziałek w Gdyni był pacemakerem i prowadził grupę zawodników na czas 55 minut.

Ta pomoc ze strony biegaczy wymagała niewielkiego wysiłku. Wystarczyło w biurze zawodów gdyńskich zawodów pobrać specjalną karteczkę i przypiąć ją do stroju. Warunkiem koniecznym było też ukończenie biegu, ale dla zdeterminowanych zawodników to zawsze cel najważniejszy.

Pan Krzysztof nie zastanawiał się długo i z chęcią zdecydował się włączyć w pomoc Alicji i Marcelinie.

- Odkąd pojawiły się te akcje PKO, to myślę, że to szczytny cel. To tak jak pacemaker pomaga, tak dobrze by było, aby jak najwięcej osób pomagało. Wiąże się ta pomoc z tym, że bank określone pieniążki przelewa na konkretny cel. Także słuchajcie, jak jest tylko taka okazja, to pomagajcie. Naprawdę warto - apeluje Krzysztof Czarnowski.

Tak samo myśli m.in. pani Marta Kołodziejska z Gdyni. Biega od siedmiu lat, dba o formę. Dba także o to, aby przyłączać się do szczytnych akcji.

- Sądzę, że to jest bardzo fajna inicjatywa, ponieważ poprzez bieganie, sport, możemy zrobić coś dla innych, pomóc im tym samym. Jak najbardziej zachęcam. To dla nas jest niewielki wysiłek, a możemy swoją cegiełkę dołożyć do tego, aby komuś pomóc. Trzeba sobie pomagać - przekonuje Marta Kołodziejska.