Tymi ulicami przebiegać będzie Gdynia Półmaraton 2024. Wielkie poruszenie wraca do miasta 18 maja 2024 roku

Przebieg trasy Gdynia Półmaratonu 2024

Organizatorzy są w trakcie ustalania szczegółów dotyczących przebiegu trasy Gdynia Półmaratonu 2024. A to zawsze zajęcie żmudne i wymagające wielu pozwoleń. Wiadomo już teraz, że bieg będzie poprowadzony w najważniejszych i najbardziej urokliwych miejscach miasta.

Zapowiada się wielkie święto biegowe w Gdyni. Zawodnicy "zagłosowali" na Gdynia Półmaraton już pierwszych dwóch tygodniach rejestracji, kiedy to na listach startowych pojawiło się prawie 2,5 tysiąca nazwisk. Organizatorzy deklarują, że za każde nowe zgłoszenie na półmaraton dokonane do 28 stycznia przekażą 10 złotych na cel 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Uczestnicy przebiegną m.in. obok gdyńskiego portu i stoczni, przy Pomniku Ofiar Grudnia 1970, dworcu PKP Gdynia Główna i Centrum Nauki Experyment, następnie okrążą ​halę Polsat Plus Arena Gdynia i stadion miejski, po czym wrócą w kierunku centrum. Tam będzie na nich czekać ok. 1 km podbiegu ​ulicą Świętojańską, z której skręcą w Aleję Piłsudskiego, by w końcu ostatni odcinek trasy pokonać wzdłuż ​morza. Finisz będzie zlokalizowany na Skwerze Kościuszki, w okolicy ORP Błyskawica i Daru Pomorza.

Najlepiej przygotowani wybierają dystans 21 097,5 metra, ale nie zabraknie również amatorów, którzy sprawdzą się na odcinku 5 km. Gdynia 5K, bo tak się nazywa to wyzwanie sportowe, rozpocznie się razem z półmaratonem, a uczestnicy krótko po starcie skręcą od razu w ulicę Świętojańską, następnie skierują się w stronę morza, gdzie będzie na nich czekał nieco wydłużony odcinek trasy po Bulwarze Nadmorskim. Bieg zakończą w tym samym miejscu, co półmaratończycy.