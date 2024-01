Biskupia Górka powoli się zmienia. Tak prezentuje się odświeżona kamienica przy ulicy Biskupiej! Andrzej Kowalski

Zaprezentowano kolejny wyremontowany obiekt w ramach rewitalizacji Biskupiej Górki. Odnowiona kamienica przy ulicy Biskupiej 17 została przedstawiona w środę, 31 stycznia. to część większego, wieloetapowego przedsięwzięcia. Wcześniej oddano do użytku budynek przy ulicy Salwator 7. Swoje obiekcje, co do wyglądu kamienic w tej dzielnicy, ma jednak radny opozycji.