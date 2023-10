Boomerskie Słowo Roku 2023. Znamy zwycięzcę! Takich zwrotów używają boomerzy

Kim jest Boomer

Boomer to przedstawiciel pokolenia "Baby-boom", czyli osoba urodzona w okresie wyżu demograficznego. "Boomerami" młode pokolenie nazywa więc swoich rodziców i dziadków. Słowo to przeszło już jednak do użycia codziennego wskutek czego "boomerem" nazwa się osobę w dowolnym wieku, która wykazuje się np. brakiem znajomości nowoczesnej technologii lub jest niezorientowana w panujących obecnie trendach. Polskim odpowiednikiem słowa "boomer" stał się tzw. "dziaders".