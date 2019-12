Boże Narodzenie 2019. Rusza „Choinkobranie” czyli przedświąteczna akcja Nadleśnictwa Gdańsk

Wspólne poszukiwania i wycinanie swojej choinki to przede wszystkim doskonała zabawa i przygoda dla całej rodziny. Do domu przyniesiemy ze sobą pachnącą choinkę oraz wyjątkowe wspomnienia – mówi nadleśniczy Janusz Mikoś.

Najładniejsze drzewko, to te prosto z lasu. Taka choinka swoim zapachem i wspomnieniami związanymi z jej własnoręcznym wycięciem stworzy w domu niezapomniany, wyjątkowy świąteczny nastrój. W Nadleśnictwie Gdańsk po raz kolejny rusza akcja własnoręcznego wycinania świątecznych drzewek. To „Choinkobranie”, czyli przedświąteczna akcja Nadleśnictwa Gdańsk.

Drzewko będzie można znaleźć i wyciąć w sobotę 14 grudnia od godz. 8:00 do 15:00 przy leśniczówce w Sopocie (dojazd od ulicy Spacerowej) oraz przy leśniczówce Wyspowo k. Nowego Dworu Wejherowskiego. Dojazd do obu miejsc będzie wyraźnie oznakowany. Ważne, by poruszać się trasami wyznaczonymi na mapie i postępować zgodnie z zaleceniami osób kierujących ruchem.

- Najlepiej mieć już odliczoną gotówkę, ponieważ w lesie nie ma internetu, a tym samym nie można skorzystać z płatności kartą. Jedna choinka kosztuje 50 zł. Trzeba pamiętać, żeby wziąć ze sobą ręczne narzędzie do wycięcia drzewka – siekierkę czy piłę do drewna. Na miejscu leśnicy pomogą wyciąć i zapakować choinkę - podaje Łukasz Plonus, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk.

Drzewka świąteczne będą wycinane z plantacji choinkowych. Zakłada się je w miejscach, w których z różnych względów np. występowania linii wysokiego napięcia, nie mogą rosnąć wysokie drzewa, a tym samym las.