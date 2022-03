Brama Wyżynna w Gdańsku. Będą zmiany w organizacji ruchu na ul. Wały Jagiellońskie

Zmiana organizacji ruchu w pobliżu Bramy Wyżynnej

W nocy z 19 na 20 marca środkowy pas jezdni zostanie udostępniony kierowcom i ruch będzie się odbywał po dwóch pasach. Przystanki autobusowe pozostają pod Forum Gdańsk w tymczasowej lokalizacji. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do następnego weekendu.

mat.pras.

Zmiany w organizacji ruchu związane są z budową przejścia naziemnego przy Bramie Wyżynnej oraz modernizacją nawierzchni fragmentu jezdni Wałów Jagiellońskich. Wykonawcą prac jest firma EUROVIA POLSKA S.A. Koszt inwestycji to ok. 5,8 mln złotych. Obecnie procedowany jest aneks wydłużający termin realizacji do końca kwietnia 2022 r.