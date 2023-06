Buntownicza pandka uciekła z klatki w gdańskim zoo. Strażacy próbują ściągnąć ją z drzewa

Panda zapragnęła wolności. Uciekła z klatki i wspięła się na drzewo

Zwierzęta w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym mają rzeszę zwolenników wśród mieszkańców miasta. Tym razem chwili sławy, ale też wolności, zapragnęła jedna pandka . Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w sobotę, 17 czerwca. Straż pożarna dostała bowiem nietypowe zawiadomienie około godziny 11:20, a pochodziło ono z samego gdańskiego zoo. Według treści tego zgłoszenia panda miała uciec z klatki , a następnie wspiąć się na drzewo.

Wcześniej też zdarzały się ucieczki. Oto niektóre z nich

To oczywiście nie jest pierwsze takie zdarzenie. W marcu br. pandka ruda skorzystała z tego, że Pomorze ogarnęły wichury i wydostała się przez ogrodzenie. Zwierzę to miało o wiele więcej szczęścia w swoim planie ucieczki, ponieważ udało się jej dotrzeć do ul. Spacerowej. Tam została jednak dostrzeżona przez jednego z mieszkańców i szybko zabezpieczona przez pracowników ogrodu.