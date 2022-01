Bursztynowe szachy - gdański zakup z 2021 r. doceniony. Uznano je za jeden z cenniejszych nabytków muzealnych na świecie

Bursztynowe szachy kosztowały 2,4 mln zł

Bursztynowe szachy udało się je zakupić w Kunstkammer Georg Laue w Monachium i po prawie 330 latach wróciły do miasta, w którym powstały. Gdańskie muzeum znalazło się w zestawieniu magazynu Apollo z tak prestiżowymi instytucjami, jak: Muzeum w Wersalu, Galeria Borghese, Rijksmuseum czy The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

- Jest to rzeczywiście wyjątkowa rzecz. Te szachy przeniosły naszą kolekcję na poziom, na którym znajdują się największe światowe muzea - zapewnia Renata Adamowicz, kierownik Muzeum Bursztynu. - Kosztowały 2,4 mln złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 246.600,00 EURO. Cieszymy się, że udało się pozyskać tak dużą kwotę na ich zakup z funduszy unijnych, bo inaczej nie byłoby nas na nie stać. Jak widać były to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze.