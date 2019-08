Centralna Liga Juniorów U-17. Lechia Gdańsk - Arka Gdynia. Były emocje, a derby na remis [wideo, zdjęcia]

Mecz Lechii z Arką to dopiero początek rywalizacji derbowej w tych rozgrywkach. To dlatego, że w lidze występują dwie drużyny Arki. Biało-zieloni mają za sobą mecz z SI Arka, a przed sobą rywalizację z żółto-niebieskimi z Arki SA. Interesująco zapowiadać się będzie też derbowa rywalizacja dwóch gdyńskich zespołów.

- Starałem się odłączyć od innych rzeczy i skupić się tylko na rzucie karnym. Wiedziałem, że strzelę w lewo i chciałem zrobić to jak najmocniej i liczyłem, że bramkarz rzuci się w drugą stronę. Do tego karnego był wyznaczony kolega, ale już siedział na ławce rezerwowych. Ja podszedłem, bo czułem się najpewniej. Mieliśmy trudną sytuację, ale bramka na 1:2 dodała nam wiary - przyznał Adrian.

Pierwsza połowa toczyła się pod dyktando biało-zielonych. Okazje mieli Kacper Urbański, Wiktor Mosur i Krystian Okoniewski, ale nie potrafili ich wykorzystać. Lechia zagrała skuteczniej w drugiej połowie spotkania. Wynik otworzył Urbański, który wykorzystał rzut karny. W 64 minucie akcję gdańszczan zaczął Maciej Zagraba, w pole karne dośrodkował Mosur, a wynik podwyższył Kamil Rusinek. Wydawało się, że Lechia ma mecz pod kontrolą, ale Arka pokazała charakter i walkę do końca spotkania. Sytuacja z 81 minuty odmieniła losy spotkania. Najpierw Mosur posłał piłkę do siatki gdynian, ale sędzia odgwizdał spalonego. Arka przeprowadziła szybką kontrę, a kontaktowego gola zdobył Jakub Gasiński. To trafienie pozwoliło uwierzyć żółto-niebieskim w udany finisz. Arka zaatakowała, a efektem był rzut karny w ostatniej minucie spotkania. Adrian Łyszkiewicz pewnym strzałem uratował punkt dla zespołu z Gdyni.

W zespole biało-zielonych nie było radości po tym remisie.

- Gramy u siebie i niepotrzebnie straciliśmy bramkę z karnego. Nie będę mówił, czy ten karny powinien być czy nie, bo sami wcześniej mogliśmy strzelić więcej goli i byśmy wygrali mecz. Wynik nie cieszy, bo graliśmy z Arką i taki mecz musimy wygrać. Zwłaszcza że graliśmy dobrze i mieliśmy sporo sytuacji - powiedział Kacper Urbański, pomocnik Lechii.

- Czujemy niedosyt, bo straciliśmy zwycięstwo w ostatniej minucie. Prowadziliśmy 2:0 i wydaje mi się, że kontrolowaliśmy spotkanie. Bramka na 2:1 dodała Arce wiatru w żagle. Wynik nie jest jednak najważniejszy. Chcemy robić przede wszystkim postępy indywidualne i zespołowe, żeby Ci chłopacy czegoś się nauczyli. To była dobra lekcja, że wynik 2:0 nie jest bezpieczny. Nie chcę oceniać, czy ten karny był czy nie. Sędzia podjął jedną z wielu kontrowersyjnych decyzji w tym spotkaniu. Prawda piłkarska mówi, że jeśli masz piłkę, to sędzia krzywdy nie zrobi i patrzymy na siebie i na swoją grę. Nie podchodzę do tego w ten sposób, że remis z Arką bardziej boli. Nie chcę budować zespołu na lokalnych animozjach. Na to może przyjdzie czas w piłce seniorskiej. Moi zawodnicy mają skoncentrować się na grze w piłkę, a ja oczekują od nich jakości i poprawy w każdym elemencie piłkarskiego rzemiosła - powiedział Marek Zieńczuk, trener Lechii.