Ceny materiałów budowlanych. Na rynku obserwujemy wzrost, jednak jest znacznie wolniejszy

Inflacja zdaje się wyhamowywać, jednak wiele produktów na rynku wciąż rośnie. Cieszyć może to, że wzrosty nie są tak gwałtowne, jak jeszcze przed 12 miesiącami. Podobnie jest z materiałami budowlanymi, które w grudniu 2023 roku w porównaniu z grudniem z poprzedniego staniały o ok. 2,6%. Co z innymi artykułami?