Ceny mieszkań w Gdańsku w ścisłej krajowej czołówce. Czy w 2024 r. będą droższe?

Ceny mieszkań w 2023 roku znacznie wzrosły

- Zdecydowanie największe wzrosty odnotowaliśmy w Krakowie, gdzie przeciętna cena wzrosła z 11 250 zł za m kw. do 14 500 zł za m kw., czyli aż o 29 proc. - mówi Jarosław Sadowski, Expander Advisors. - Na kolejnych miejscach uplasowały się Warszawa (21 proc.), Katowice (19 proc.), Wrocław (18 proc.) i Poznań (18 proc.).

Jak wynika z raportu od grudnia 2022 r. do listopada 2023 r. ceny wzrosły przeciętnie o 13 proc.

- Rok 2023 na rynku nieruchomości można porównać do kolejki górskiej. Zaczął się od załamania sprzedaży, ostatecznie przyniósł jednak aż dwa boomy - podkreślają autorzy raportu. - Pierwszy wystąpił latem, po rozpoczęciu programu „Bezpieczny kredyt 2%” . Jesienią mieliśmy niewielkie spowolnienie, a pod koniec roku kolejny boom , wynikający z wyczerpywania się puli pieniędzy na dopłaty ze wspomnianego programu. To przełożyło się oczywiście na ceny mieszkań.

Najmniejsze wzrosty, spośród analizowanych 17 miast, pojawiły się w Gdańsku. Cena ofertowa w stolicy województwa pomorskiego wzrosła o 4 proc. od grudnia 2022 roku, do 11 834 zł za m kw. Mimo tak niskiego wzrostu Gdańsk plasuje się na czwartym miejscu pod względem wysokości przeciętnej ceny za m kw., za Warszawą - 15 625 zł, Krakowem - 14 500 zł i Wrocławiem - 12 381 zł. Z kolei ceny w Gdyni wzrosły o 11 proc. , do 11 593 zł za m kw., umiejscawiając się zaraz po Gdańsku, jeśli chodzi o wysokość przeciętnej ceny za metr kw.

Inne miasta, które odnotowały niskie wzrosty, to m.in. Radom (5 proc.), Sosnowiec (6 proc.) i Częstochowa (6 proc.). To są też te miasta, gdzie przeciętne ceny mieszkań są najniższe. Cena za m kw. w Radomiu to 6 747 zł, w Sosnowcu - 6 081 zł, w Częstochowie 6 626 zł.