Chciał skorzystać z toalety po zabiegu, lecz miał problem z samodzielnym przemieszczaniem. Nikt z personelu medycznego nie pomógł

Po przebytym zabiegu przebywał na łóżku w pobliżu gabinetu ortopedy. W pewnym momencie musiał skorzystać z toalety. Pacjent wołał, żeby ktoś pomógł mu dostać się do toalety i zaznaczał, że znajduje się już w placówce ponad 36 godzin. Z gabinetu lekarza wyszedł pracownik i powiedział, że nie mogą go zawieźć, bo nie mają wózków. Mężczyzna czekał przez długi czas, ale w końcu był zmuszony o własnych siłach udać się do toalety.

- Jak wracał, płakał z bólu i dopiero wtedy przyszli pracownicy służby zdrowia z pretensjami, że wstał z łóżka - mówiła pani Jola, która zadzwoniła z interwencją do "Dziennika Bałtyckiego". Świadek nie był w stanie pomóc mężczyźnie w przetransportowaniu, ponieważ sam miał problemy zdrowotne.

Po chwili pracownicy pomogli pacjentowi położyć się i podali zastrzyk przeciwbólowy. W trakcie całego zajścia pan usłyszał od personelu, że wózków nie ma, bo rozkradli.