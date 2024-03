Ciężko poparzony Franek został zoperowany przez chirurga z Bostonu. My też możemy zwiększyć jego szanse na normalne życie

Do tragedii doszło w 2022 roku - poparzone zostało rodzeństwo Franek i Vanessa

Stan Franusia budził największy niepokój lekarzy

Dzieci trafiły na SOR szpitala w Słupsku, gdzie udzielono im pierwszej pomocy, a potem zostały przetransportowane do Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Tam - wpierw na OIOM-ie, a następnie na oddziale zajęli się nimi lekarze i pielęgniarki z Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży GUMED, a obecnie - Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej. W pożarze ucierpiało oboje rodzeństwo, jednak stan Frania budził szczególny niepokój lekarzy.

Chłopiec przez ponad miesiąc utrzymywany był w stanie śpiączki. Do szpitala trafiła też Vanessa, która miała poparzoną buzię i rączki. Na szczęście jej oparzenia okazały się mniej groźne.

Ciało dziecka, zwłaszcza jego prawa strona pokryte jest bliznami

Od tego czasu chłopczyk pozostaje pod opieką gdańskich chirurgów dziecięcych. Regularnie przyjeżdża na zabiegi i kontrole do dr. Wyrzykowskiego, który jest specjalistą w zakresie chirurgii dziecięcej oraz chirurgii plastycznej z Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej w gdańskim Koperniku. Całe ciało dziecka, a szczególnie jego lewa połowa pokryta jest bliznami. Największe zniekształcenia są jednak na twarzy, przez co Franek może przyjmować tylko pożywienie w płynie, a od czasu do czasu „przemycać taki rarytas, jak cienkie parówki”.