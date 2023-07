Chłopcy z ferajny. Specjalny pokaz gangsterskiego klasyka w Gdańsku. Kino Kameralne Cafe zaprasza

"Chłopcy z ferajny" w kinie studyjnym

Martin Scorsese zekranizował bestseller Nicholasa Pileggi i stworzył klasykę, która zmieniła oblicze filmów gangsterskich. Nominowany do Oscara w sześciu kategoriach film (zdobywca Oscara Joe Pesci), trafił na listę 100 najlepszych amerykańskich filmów AFI. Mocny, uderzający i stylowy - gangsterski klasyk, który wciąga nas w powab mafijnego glamouru - a potem każe sobie słono płacić za wstęp. Bez wątpienia jeden z najlepszych filmów Scorsese!

Tak czytamy w zapowiedzi tego niezwykłego wydarzenia kinowego, które już wkrótce odbędzie się w Gdańsku. Zobaczyć ten gangsterski klasyk na dużym ekranie to gratka dla każdego kinomana. Szczególnie, że został zaplanowany z okazji setnych urodzin wytwórni Warner Bros, która stoi za największymi hitami w historii filmu.

6 sierpnia - Kino Kameralne Cafe (ul. Lektykarska 4 Gdańsk), "Chłopcy z ferajny"

Kilkunastoletni Henry, zafascynowany lokalną mafią i jej potęgą, dostaje się pod opiekę szanowanego w kręgach mafijnych gangstera Jimmy'ego Conwaya (Robert De Niro). Henry chce być taki jak Jimmy, pragnie mieć pieniądze, szacunek i przyjaciół. Do organizacji zostaje również przyjęty inny młody chłopak, Tommy DeVito. Obaj z łatwością uczą się nowych obowiązków i panujących w mafii reguł. Coraz bardziej też przyzwyczajają się do przemocy, okrucieństwa i ogromnych pieniędzy zdobywanych na drodze przestępstwa.

