Chwile grozy na Morzu Bałtyckim. Matka skoczyła za dzieckiem które wypadło z promu Stena Line. Polacy trafili do szpitala

Co dokładnie stało się na środku Morza Bałtyckiego?

- Oboje zostali odnalezieni i wyciągnięto ich na pokład helikoptera. Są teraz w drodze do szpitala, mówi Stefan Land z Sjö and Air Rescue Center.

- To dziecko wypadło z łodzi a matka rzuciła się mu na ratunek, wyskakując do wody - mówił Anders Lännholm, kierownik ratownictwa w Morskim i Lotniczym Centrum Ratownictwa (JRCC).

Prom był w trasie do Karlskrony (wyruszył z Gdyni), w momencie kiedy załoga odkryła, że dwie osoby znalazły się w wodzie, rozpoczęła się akcja ratunkowa.

Matka i dziecko wypadli za burtę promu Stena Spirit na Morzu Bałtyckim. Po długich poszukiwaniach zostały znalezione i wyciągnięte do helikoptera, informuje GP.

- Zabierają ich teraz do szpitala - mówi szwedzkim mediom Stefan Land z Morskiego i Lotniczego Centrum Ratownictwa.

Tragedia na promie Stena Line 29.06.23

O godz. 16:20 kapitan statku nadał sygnał "Mayday", którzy pierwsi odebrali Szwedzi. Prom znajdował się wówczas ok. 55 mil (jest to ok. 100 km) na północ od Rozewia. Akcję ratunkową rozpoczęły szwedzkie służby SAR. W poszukiwaniach dwójki pasażerów brała udział też polska Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, która skierowała śmigłowiec z Darłowa.

Tuż przed godziną 18:00 podano informacje, że dwójka zaginionych została wyłowiona z wody. Jedna osoba została odnaleziona przez załogę helikoptera szwedzkiego SAR, który przetransportował poszkodowaną do szpitala. Drugiego pasażera miał zostać wyłowiony przez załogę łodzi ratunkowej Stena Line.