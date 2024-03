W Trójmieście powstał specjalistyczny ośrodek chirurgii rekonstrukcyjnej głowy i szyi

Cały oddział liczy 10 łóżek, z możliwością rozszerzenia o kolejne w przyszłości. Wyposażony został w nowoczesne, komfortowe sale chorych, salę pooperacyjną i gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pozwalający wykonywać zabiegi z zakresu usuwania drobnych nowotworów skóry twarzy i szyi w znieczuleniu miejscowym.

Inwestycja kosztowała ponad 5,3 mln zł, z czego środki Samorządu Województwa Pomorskiego to 5,18 mln zł, a środki „Szpitali Pomorskich” to blisko 0,15 mln zł.

- Otwarcie tego oddziału znacząco podnosi jakość i możliwości leczenia nowotworów, bowiem jest to jednostka która ma oferować pacjentom możliwości nowoczesnego leczenia nowotworów, w tym do tej pory niedostępnych dla pacjentów naszego regionu. W oddziale wykonywane będą operacje nowotworów jamy ustnej, gardła, krtani, węzłów chłonnych szyi, skóry głowy i szyi, jam nosa i podstawy czaszki. Oddział oferuje możliwość klasycznego leczenia nowotworów a także usuwania bardzo zaawansowanych guzów dzięki zastosowaniu technik rekonstrukcji ubytków przeszczepami tkanek uszypułowanych lub wolnych przeszczepów pobranych od pacjenta i wykonaniu mikrozespoleń naczyniowych. Techniki rekonstrukcyjne wykorzystywane będą również do odbudowywania tkanek po wcześniej przebytym leczeniu – mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes Zarządu Szpitali Pomorskich.