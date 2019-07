CLJ U-18. Lechia Gdańsk po roku przerwy wróciła do elity. Paweł Pęczak: Rywalizacja zapewnia rozwój [zdjęcia]

- Wiadomo jakim jestem człowiekiem i jak charakterologicznie podchodziłem do meczów. To samo chcę przekazać chłopakom. Choć moim zdaniem chłopcy, którzy w poprzednim sezonie grali w U-17 u trenera Macieja Durasia, już ten charakter mają - mówi Pęczak. - To nie jest tak, że trener Duraś poszedł do sztabu zespołu rezerw, a ja przyszedłem i drużyna się zmieni. Wszystko to nasza wspólna praca i trzeba ją kontynuować, aby chłopcy robili postępy.

Pęczak zdradza jakie cele będą przyświecać drużynie w tym sezonie.

- Będziemy walczyć o utrzymanie - mówi zdecydowanie. - To będzie dla nas najważniejsze. Chłopcy muszą się rozwijać, a to będzie możliwe, jeśli w tej lidze pozostaniemy. Po nas w kolejnych latach będą wchodzić nowe roczniki i muszą grać w Centralnej Lidze Juniorów. Pracujemy tak, aby dostarczać jak najwięcej chłopaków do pierwszego zespołu. Prowadzisz zawodnika, a potem widzisz go w ekstraklasie i jest powód do dumy. Trzon zespołu mają stanowić chłopcy z drużyny U-17 z poprzedniego sezonu. Będą jednak z pewnością rotacje w związku z przesuwaniem zawodników z rocznika 2002 z rezerw do nas, a my będziemy dawać graczy do drużyny U-17. Takich sytuacji nie da się uniknąć.