CLJ U-18. Przed Lechią Gdańsk dużo pracy. Na inaugurację bolesna porażka z Jagiellonią Białystok [zdjęcia]

- Pod względem wyniku to falstart, ale w drugiej połowie to my mieliśmy przewagę - mówi Pęczak. - Pierwsze koty za płoty, ale nie możemy popełniać takich baboli. Straciliśmy trzy bramki po karygodnych błędach indywidualnych. Do tego dodam brak skuteczności, bo przy tylu sytuacjach na pewno mogliśmy strzelić trzy bramki. Ten wynik nie odzwierciedla tego, co było widać na boisku. Pracujemy, robimy swoje i nie ma co wyciągać daleko idących wniosków po jednym meczu. Wiedziałem, że to będą trudne rozgrywki.

Przed Lechią trudny mecz ze Śląskiem we Wrocławiu.

- To wicemistrz poprzedniego sezonu. Mecz będzie trudniejszy, ale o to chodzi, żeby grać z lepszymi - podsumował Wszołek.

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 0:3 (0:3)

Bramki: 0:1 Lucjan Frydrych (13-karny), 0:2 Jakub Orpik (29), 0:3 Krzysztof Toporkiewicz (45)