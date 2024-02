Co dalej z Port Service w Gdańsku? Działacze chcą deklaracji, a miasto ją składa

Zdaniem Łukasza Hamadyka wycofanie się z tych zapowiedzi byłoby “ogromnym skandalem i zdradą”. Jacek Hołubowski przypomniał, dlaczego sprawa jest kluczowa dla mieszkańców okolic Westerplatte.

- Mapa zachorowalności na nowotwory to nie jest przypadkowy problem. Jesteśmy jako Gdańsk czarnym punktem, jeśli chodzi o zachorowalności na nowotwory, a w szczególności na nadczynność tarczycy. Dlatego w imieniu mieszkańców i tych, którzy już do tej pory zachorowali, apelujemy do pani prezydent, aby jasno i wyraźnie jednoznacznie wyraziła się na temat likwidacji spalarni na Westerplatte – mówi kandydat Wspólnej Drogi.