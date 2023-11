Coraz więcej obcokrajowców zgłasza się do ubezpieczeń w ZUS na Pomorzu. ZUS informuje: To stała tendencja wzrostowa

Liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę, przekroczyła 36,5 tys. i w porównaniu z końcem 2022 r. wzrosła o prawie 0,5 tys. To oznacza, że blisko połowa wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu przybyszy z zagranicy pracuje na gwarantującej pełne zabezpieczenie umowie. Takie informacje nt. obcokrajowców pracujących w województwie pomorskim przedstawił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Przybyło także cudzoziemców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Ich liczba na koniec maja 2023 r. wynosiła 3165 i wzrosła do 3866 na koniec września. To blisko 20 proc. wzrost, z którego wynika, że obcokrajowcy na Pomorzu chętnie otwierają swoje firmy. Pozostali obcokrajowcy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. zleceniu - mówi Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik ZUS w Gdańsku.

Jak dodaje rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na województwo pomorskie, trend wzrostowy liczby cudzoziemców ma wiele pozytywnych aspektów. Wzrost liczby obcokrajowców objętych ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi przekłada się na zwiększenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Więcej osób, które opłacają składki to większe środki na wypłaty świadczeń, co umożliwia zabezpieczenie stabilności systemu emerytalnego.