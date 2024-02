TOP 3 - Najniższe i najwyższe emerytury na Pomorzu. Zobacz, Ile pieniędzy trafia do kieszeni seniorów

ZUS na Pomorzu wypłaca ponad 350 tysięcy emerytur. Nie wszyscy mogą jednak liczyć na godne świadczenia. Są seniorzy, którzy dostają dosłownie grosze. Emerytura i jej wysokość to temat, który rozgrzewa od zawsze. Sprawdziliśmy, ile wynosi najwyższa i najniższa emerytura na Pomorzu. Okazuje się, że najmniej dostaje mieszkanka powiatu kościerskiego.

Ile wynosi emerytura?

Wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wysokość świadczenia zależy m.in. od stażu pracy. Nie zawsze ta kwota spełnia oczekiwania seniorów. Niektóre świadczenia są jednak naprawdę zadziwiające. Sprawdziliśmy, ile wynosi najwyższa i najniższa emerytura na Pomorzu Najniższe emerytury w kwocie brutto jakie wypłacają pomorskie oddziały ZUS wynoszą: 0,40 zł, kobieta na emeryturę przeszła w wieku 61 lat; staż 19 dni; powiat kościerski

0,43 zł, kobieta przeszła na emeryturę w wieku 65 lat, staż 4 dni; powiat lęborski

0,66 zł, mężczyzna na emeryturę przeszedł w wieku 66 lat; staż 17 dni; Gdańsk Najwyższe emerytury w kwocie brutto: 27.665,42 zł, mężczyzna na emeryturę przeszedł w wieku 75 lat; staż 50 lat, 4 miesiące, 27 dni); Gdańsk

27.190,94 zł, mężczyzna na emeryturę przeszedł w wieku 72 lat; staż 37 lat, 10 miesięcy, 12 dni; Gdańsk

24.717,97 zł, mężczyzna na emeryturę przeszedł w wieku 74 lat; staż 48 lat, 6 miesięcy, 1 dzień; Gdańsk

Dodajmy jednak, że przeciętna emerytura na Pomorzu wynosi 3 292,97 zł.

Świadczenia honorowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia honorowe 194 stulatkom z Pomorza. Pięć lat temu było ich 137. Aby otrzymać świadczenie trzeba ukończyć 100 lat. Przysługuje ono niezależnie od emerytury czy innych dodatków. Wysokość wyjątkowego, dodatkowego świadczenia wynosi 5540,25 zł brutto. Wszystko zależy od kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. - Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne - mówi Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego. - Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.

Żeby otrzymać świadczenie honorowe, nie trzeba składać wniosku do ZUS. Przyznawane jest z urzędu wszystkim stulatkom. Seniorzy, którzy nie są uprawnieni do emerytury lub renty z żadnej instytucji, dotyczy to szczególnie kobiet, które niekiedy przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi, muszą jednak złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć dokument, który potwierdzi datę urodzenia. W imieniu uprawnionego może to zrobić członek rodziny.

W skali kraju, z roku na rok przybywa stulatków, którym ZUS wypłaca takie dodatki. W 2007 roku świadczenie honorowe otrzymało 1,4 tys. osób, rok później 1,5 tys., a w 2016 r. 2,3 tys. - Prognozowana liczba świadczeń wypłacanych stulatkom w najbliższych latach wykazuje tendencję wzrostową i w 2035 będzie już bliska 10 tys. - dodaje Krzysztof Cieszyński.

Od marca emerytury i renty w górę

Od 1 marca wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc. Tyle bowiem wyniesie tegoroczna waloryzacja. To dobra wiadomość dla ponad 470 tys. pomorskich emerytów i rencistów. Cała procedura będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są co roku waloryzowane. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto z 29 lutego przez określony wskaźnik. Wysokość wskaźnika waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo, a ostateczna wysokość wskaźnika to 112,12 proc.

W związku z waloryzacją wzrośnie między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Tak samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1335,72 zł. Wzrośnie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych do 2 419,33 zł. Natomiast wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutego, od 1 marca będzie wynosić 6 246,13 zł.

Waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe np. emerytury i renty, ale również dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. I tak dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek za tajne nauczanie 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2024 r. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

