Cudem uniknął śmierci w Gdańsku. Potem próbował... uciec. Okazało się, że kompletnie pijany pieszy spowodował kolizję!

O krok od śmierci w Gdańsku. Pieszy najpierw spowodował kolizję, potem próbował uciec

Do kuriozalnej sytuacji doszło we wtorek 6 czerwca przed godziną 12. Policjanci dostali zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło na ulicy Kartuskiej w Gdańsku.

- Kierowca mercedesa jadący w kierunku centrum zareagował i w ostatniej chwili ominął przechodzącego przez przejście dla pieszych mężczyznę - relacjonuje zdarzenie oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, asp. sztab. Mariusz Chrzanowski. - 52-latek chcąc uniknąć najechania na mężczyznę, rozbił swój samochód na sygnalizatorze świetlnym.

Na szczęście dla kierowcy mercedesa, świadkiem tej niebezpiecznej sytuacji był policjant z wydziału prewencji gdańskiej komendy miejskiej poza służbą, który jechał prywatnym samochodem tuż za mercedesem. Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał samochód i ruszył w kierunku rozbitego mercedesa, aby udzielić pomocy kierowcy. Mężczyźnie nic się nie stało, jednak mundurowy zauważył, że pieszy, który wtargnął na czerwonym świetle przed mercedesa, zaczął uciekać w kierunku stojącego tramwaju.