Cudo inżynierii samochodowej w Gdańsku. Bolid Formuły 1 Scuderia AlphaTauri na stacji Orlenu będzie do 15 sierpnia 2023 roku

Na stacji Orlenu przy ul. Grunwaldzkiej 258 w Gdańsku (niedaleko kampusu Uniwersytetu Gdańskiego) można podziwiać bolid włoskiego koncernu Scuderia AlphaTauri AT04. Ta ważąca niespełna 800 kg konstrukcja ma silnik 1,6 dm3 o mocy około tysiąca koni mechanicznych. Sportowa konstrukcja przykuwa uwagę klientów stacji i przechodniów, bowiem dostępna jest w przeszklonym kontenerze przy ruchliwej ulicy Gdańska.

Motoryzacyjne rozwiązania z Formuły 1 pomagają w innych branżach

- Jeśli chodzi o wpływ technologii z Formuły 1 na motoryzację drogową, to w ostatnich latach obserwujemy rozwój systemów hybrydowych. Baterie, ich pojemność, cykle ładowania - to w Formule 1 odbywa się bardzo szybko. Na jednym okrążeniu ładujemy baterię i ona musi oddawać swoją moc. W porównaniu z cyklem zwykłego auta to dużo bardziej ekstremalne środowisko. Tutaj te wszystkie doświadczenia, jeśli chodzi o samo odzyskiwanie, przechowywanie i oddawanie energii jest wykorzystywane. To też łakome kąski dla producentów samochodów, którzy są obecni w Formule 1, wykładają na to duże budżety i w ten sposób niejako usprawiedliwiają te wydatki. Mogą tu urządzać taki poligon doświadczalny. W przyszłości czeka nas na przykład w Formule 1 wejście paliw całkowicie syntetycznych. Tak będzie w sezonie 2026. To będą paliwa w stu procentach z odnawialnych materiałów, odpadów pochodzenia niespożywczego. A to coś, co prędzej czy później też trafi do zwykłych samochodów - wyjaśnia Mikołaj Sokół, komentator wyścigów Formuły 1 w Viaplay.

Sport motorowy z najwyższej półki nie jest więc jedynie "kolorową zabawą i jeżdżeniem w kółko", ale realnym wsparciem dla różnych branż. Mowa chociażby o przyswajaniu pewnych sprawdzonych w F1 procedur. - Bywały już szkolenia, w ramach których członkowie zespołów Formuły 1 szkolili obsługę kontroli lotniska w Londynie, aby usprawnić ich pracę, komunikację. Podobne szkolenia miały też zespoły ratownictwa medycznego, które przyswajały zasady komunikacji, aby każdy wiedział, co ma robić w danej sytuacji. Jeżeli mechanicy w Formule 1 zmieniają cztery koła w czasie dwóch sekund, to jasne jest, że każdy musi wiedzieć co robi i jak to ma być zsynchronizowane - dodaje dziennikarz sportowy Mikołaj Sokół.

Obecność bolidu Scuderia AlphaTauri AT04 w różnych miastach Polski rozbudza wyobraźnię kibiców tych najbardziej prestiżowych wyścigów samochodowych. Nadwozie to monokok z włókna węglowego w malowaniu na sezon 2023. Prezentowana konstrukcja to jednak model używany w 2021 roku. Te najnowsze są bowiem cały czas wykorzystywane przez włoski zespół na torach całego świata.

- Na szczęście wiele jeszcze zależy od umiejętności ludzkich. Sami kierowcy w identycznych samochodach nie będą jeździli na takim samym poziomie. W tym sporcie ważny jest talent, wyczucie, umiejętność współpracy z inżynierami, dopasowania tego samochodu do swoich preferencji. Tym kierowcom, określanym jako "maszyny", które ścigają się od dziecka, też przytrafiają się jakieś słabości. A to sprawia, że od czynnika ludzkiego wiele zależy. Za całą stroną inżynieryjną, techniczną też stoją ludzie. W zespole są dwaj kierowcy, ale żeby oni mogli wyjechać na tor, to pracują na to setki osób. Każdy zespół od podstaw projektuje własną konstrukcję, a lista podzespołów, które trzeba kupić od dostawców zewnętrznych jest ograniczona. Sam rdzeń samochodu projektowany jest przez ludzi - tłumaczy Sokół. Jaka jest wartość bolidu Formuły 1, który do 15 sierpnia można oglądać w Gdańsku Oliwie?

- Nie da się tego jednostkowo wycenić. Historyczne maszyny bywają wystawiane na aukcje. Mignęła mi gdzieś ostatnio wiadomość o jednym z kultowych Ferrari Michaela Schumachera i na aukcji ma się pojawić z ceną wywoławczą liczoną w dziesiątkach milionów dolarów. Możemy zgadywać. Budżet roczny zespołów w sezonie 2023 ustalony jest w limicie 135 milionów dolarów. W to nie wchodzą pensje kierowców i trzech najlepiej opłacanych pracowników zespołu. W sezonie powstaje kilka takich samochodów na jeden zespół. To są prototypy i unikaty. Można więc powiedzieć, że są bezcenne. To są samochody budowane stricte pod kątem wyścigów, poprawiane przez cały sezon. Ewoluują i są zmieniane, a auto z początku sezonu mocno odbiega od tego, jakim kończone jest ostatnie Grand Prix - przekonuje Mikołaj Sokół.

W Polsce na razie nie widać następcy Roberta Kubicy, który w Formule 1 debiutował w sezonie 2006 roku jako kierowca testowy BMW Sauber, a w sezonie 2021 wystąpił jeszcze w dwóch eliminacjach już jako zawodnik zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Jaką ścieżkę wybrać, aby wskoczyć w buty najsłynniejszego kierowcy rajdowego znad Wisły?

- Tak naprawdę trzeba zacząć jak najwcześniej i to dotyczy każdego wyczynowego sportu. Na torach kartingowych mogą zaczynać już kilkuletnie dzieci. Jest w Polsce wiele takich miejsc na szczeblu amatorskim, gdzie można sprawdzić, czy jest ten dryg i smykałka. A jeśli jest, to bardzo duże wyzwanie przed rodzicami. Chodzi tutaj o czas, poświęcenie, ale przede wszystkim kwestia finansowa. Mówiąc kolokwialnie, to nie są tanie rzeczy. Droga do Formuły 1 jest liczona w milionach w grubej walucie. Dla porównania w Formule 3, czyli dwa szczeble niżej, jeden sezon startów wyceniany jest na 1,5 do 2 mln euro. Zarabianie i splendor zaczyna się tak naprawdę w Formule 1. Bez wsparcia poważnych partnerów i sponsorów niejedna rodzinna fortuna została roztrwoniona, próbując gdzieś dotrzeć. Nie zapominajmy jednak, że ta drabinka motoryzacyjna nie ma jednego celu w postaci Formuły 1. Jest wiele fajnych serii wyścigowych, w których swoją pasję można realizować - przekonuje Mikołaj Sokół.

Miejsca ekspozycji bolidu Formuły 1 na stacjach Orlenu latem 2023 roku

8.08 do 15.08 - Gdańsk, ul. Grunwaldzka 258

17.08 do 20.08 - Nowe Bagienice 26

22.08 do 24.08 - Szczytno, ul. Wielbarska 5

26.08 do 29.08 - Nidzica, ul. Olsztyńska 1

31.08 do 4.09 - Nieporęt, ul. Jana Kazimierza 1

5.09 do 10.09 - Radomsko, ul. Brzeźnicka 53

12.09 do 14.09 - Kielce, ul. Żytnia 1A

16.09 do 20.09 - Wrocław, ul. W. Zarembowicza 48