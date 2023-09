Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny w Gdyni wciąż nie mogą wybrać nowej Rady Nadzorczej. Złożyli zawiadomienie do prokuratury

Grupa członków Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny, po sierpniowym Walnym Zgromadzeniu uważa, że podczas obrad mogło dojść do przestępstwa i składa zawiadomienie do prokuratury.

Według relacji mieszkańców, obecny zarząd miał celowo opóźniać obrady tak, by nie udało się przeprowadzić najważniejszego, czyli głosowania nad wyborem nowej Rady Nadzorczej

O sprawie pisaliśmy już na początku września. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny wciąż nie mogą m.in. wybrać nowej Rady Nadzorczej. Potrzebować do tego będą - być może - nawet trzech spotkań w ciągu czterech miesięcy. Pierwsze Walne Zgromadzenie SMK odbyło się jeszcze w czerwcu, drugie pod koniec sierpnia. Według relacji mieszkańców, obecny zarząd miał celowo opóźniać obrady tak, by nie udało się przeprowadzić najważniejszego, czyli głosowania nad wyborem nowej Rady Nadzorczej. - Ostatecznie cel swój osiągnęli, głosowanie nad wyborem nowej rady się nie odbyło, a walne zostało przerwane - słyszmy od członków SM Karwiny.

Zawiadomienie do prokuratury

Teraz grupa mieszkańców postanowiła złożyć zawiadomienie do prokuratury w związku z jednym z incydentów, który miał miejsce podczas obrad, kiedy to tuż przed przejściem do prezentacji kandydatów do Rady Nadzorczej, w momencie, kiedy miało się rozpocząć głosowanie nad jednym z wniosków formalnych, prowadzący Walne Zgromadzenie zauważył, że jedna z Pań ma ze sobą 3 terminale do głosowania. Mieszkańcy widzą w tym próbę oszustwa.

- Zgodnie z prawem spółdzielczym na walnym można posiadać wyłącznie dwa mandaty, jeden swój mandat członkowski oraz drugi jako pełnomocnik. Prawo nie zezwala na zastępowanie więcej niż jednego członka. Pani wyszła na mównicę i okazało się, że ma na szyi 3 terminale. Zamiast złożyć wyjaśnienia, próbowała uciec. Na szczęście nie podejmowaliśmy wtedy żadnych uchwał, więc nie ma zagrożenia unieważnienia. Zapisaliśmy jej dane, okazało się, że prywatnie to córka prezesa spółdzielni - wyjaśnia Szymon Jaros, przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Po weryfikacji sprawy z prawnikami, grupa członków spółdzielni zdecydowała, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

- Nie dopuszczam do siebie możliwość nieprzepisowych ingerencji w głosowanie. Zachowanie tej Pani dalekie jest od uczciwości. Dla mnie zaskakujące jest to, że osoby z najbliższego otoczenia prezesa robią takie rzeczy - podkreśla Leszek Wnuk, kandydujący do nowej Rady SM Karwiny. - Naszym zdaniem mogło w tym przypadku dojść do przestępstwa, dlatego zdecydowaliśmy się złożyć zawiadomienie do prokuratury. Wnieśliśmy także o zabezpieczenie nagrań z walnego, które są w dyspozycji spółdzielni - mówi Wojciech Pruński, który podczas walnego zgromadzenia pełnił funkcję asesora. Mieszkańcy nie zgadzają się na - ich zdaniem - opóźnianie prac walnego zgromadzenia i kolejne odroczenia głosowań, już podczas nieudanego, sierpniowego zgromadzenia zaproponowali nowy termin walnego - 21 października. Ten większością głosów został wyznaczony. Obawiają się jednak, że Walne Zgromadzenie może nie zostać zwołane. Podczas sierpniowego zgromadzenia zarząd próbował wyznaczyć termin kolejnego walnego na... 1 lutego 2024 roku, czyli za pół roku.

Wniosek do Krajowej Rady Spółdzielczej

Mieszkańcy zdecydowali się poprosić Krajową Radę Spółdzielczą o pomoc i kontrolę działań obecnego zarządu. Wniosek taki został podpisany jednomyślnie przez wszystkie osoby z prezydium walnego zgromadzenia.

- Zwróciliśmy się do Krajowej Rady Spółdzielczej, jako naczelnego organu samorządu spółdzielczego, o przeprowadzenie lustracji działań Zarządu SM Karwiny. Poprosiliśmy także o wizytację na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, które jest zaplanowane na 21 października - mówi Mariusz Pająk, sekretarz Walnego Zgromadzenia.

Konflikt w spółdzielni na Karwinach. Mieszkańcy wyliczają zarzuty wobec władz SM Spółdzielnia Mieszkaniowa Karwiny liczy około 5 tysięcy członków. Redakcja „Dziennika Bałtyckiego” wystosowała w piątek, 1 września, prośbę o komentarz i odniesienie się do całej sprawy do Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny, na adres mailowy spółdzielni podany na jej stronie internetowej. Zapytaliśmy również o sytuację z terminalami, o której poinformowali nas mieszkańcy, nadal jednak nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Przypomnijmy, że w październiku 2022 roku, zmiany w prawie spółdzielczym zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Rząd zamierza m.in. osłabić władze prezesów spółdzielni, wprowadzając limit długości kadencji członków zarządu. W lokalach spółdzielczych w całej Polsce mieszka blisko 10 mln osób.

- Dzisiaj wadą spółdzielni jest to, że one się same nadzorują, poza NIK w pewnych wypadkach albo prokuratorem, jeżeli już jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zmianę przeprowadzimy, ale to nie zadziała, jeżeli spółdzielcy nie będą aktywniejsi. Bo ci prezesi, którzy często nadużywają władzy, mają sto różnych metod, żeby z różnych sytuacji się wykręcić - zapowiadał cytowany przez PAP Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Stargardzie.

Jak ustalił w kwietniu tego roku dziennik „Fakt”, po skierowaniu projektu pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów złożone zostały liczne propozycje zmian, które wstrzymały jego procedowanie. O problemach polskich spółdzielni od lat alarmowali również eksperci, to właśnie brak należytej kontroli nad działaniem spółdzielni sprawia, że bywają one nazywane „państwem w państwie”.

- W obecnym stanie prawnym trudno (...) w ogóle mówić o nadzorze nad spółdzielniami, czy to sprawowanym w ramach ruchu spółdzielczego, czy tym bardziej o nadzorze państwowym - alarmowała jeszcze w 2017 r. prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk na konferencji pt. „Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce”. Spory członków spółdzielni z ich władzami w przeszłości wielokrotnie opisywaliśmy na łamach „Dziennika Bałtyckiego”. Informowaliśmy m.in. o sytuacji w Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko. Przypomnijmy, że w sierpniu br., Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko w Gdańsku Grzegorzowi H. Akt oskarżenia usłyszało także siedem innych osób.

- Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia, kończąc tym samym śledztwo prowadzone w sprawie działania na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko oraz członków spółdzielni - poinformował nas wtedy prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Wyjaśnił, że śledztwo dotyczyło działania oskarżonych w okresie od października 2015 r. do lutego 2020 r. Obejmowało ono siedem inwestycji budowlanych, realizowanych przez SM Ujeścisko oraz sześć innych wątków dotyczących wydatkowania środków finansowych oraz obrotu majątkiem spółdzielni. Łączna szkoda, wyrządzona spółdzielni, wyniosła ponad 22,7 mln zł, a liczba pokrzywdzonych nabywców lokali w spółdzielni to 604 osoby.

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?