Brud, dziury i wypadki. Mieszkańcy Gdańska chcą rozmowy o Nowej Wyzwolenia

Ulica Wyzwolenia nie jest w najlepszym stanie. Jezdnia jest zniszczona i, jak twierdzi przewodniczący Rady Dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk, droga ta stała się łącznikiem z inwestycjami deweloperskimi w dzielnicy Letnica.

Mieszkańcy narzekają na hałas, spaliny i dziurawą drogę.

- Ulica Wyzwolenia niestety stała się drogą tranzytową, gdzie jedzie jeden za drugim ciężki transport do portu jak do inwestycji deweloperskich w Letnicy. To wina władz miasta, w planach była droga wzdłuż torów pod czerwonym mostem do portu, wyciągniętego kawałka drogi asfaltowej. Kilka lat temu mieszkańcy zbierali podpisy i złożyliśmy petycję. Nawet się do niej nie ustosunkowano. W międzyczasie deweloper kupił wzdłuż planowanej drogi działki, a jak wiemy, deweloperzy są w Gdańsku najważniejsi - mówi Łukasz Hamadyk.