Czy wnuk prezydenta spędzi 5 lat za kratami? Ruszyła apelacja

Zupełnie inaczej sprawę widzi adw. Dariusz Strzelecki, obrońca Dominika W., który zarzuca wyrokowi I instancji „szereg błędów w ustaleniach” i przekonuje, że przyjęta przez oskarżenie kwalifikacja karna czynu „sprowadzenie bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym”, zagrożona karą do 8 lat więzienia jest zbyt surowa. Wnosi o to by potraktować sytuację jako prowadzenie w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 2 lat za kratami i ukarać 22-latka w łagodnie. Obrońca przekonuje, że – wbrew twierdzeniom oskarżenia – jego klient nie dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej interweniujących policjantów.

- Z materiału dowodowego wynika, że nasz klient, oskarżony, Dominik W. tych czynów nie popełnił. Natomiast, co do pokrzywdzonego, któremu uszkodzony został samochód to szkoda została przez oskarżonego naprawiona. Przeprosił pokrzywdzonego. Te przeprosiny zostały przyjęte, a w związku z tym istnieją podstawy do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Dlatego wnosiliśmy o to by kara orzeczona była z warunkowym zawieszeniem wykonania - mecenas Dariusz Strzelecki.

Ogłoszenie prawomocnego wyroku w sprawie zapowiedziane zostało na 3 lutego 2020 r.