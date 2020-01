Czytelnik alarmuje: chodniki na Nowej Bulońskiej i Nowej Wołkowyskiej skute lodem [ZDJĘCIA]

- Przesyłam wieczorne zdjęcia Nowej Bulońskiej i Nowej Wołkowyskiej. Chyba ktoś zapomniał, że są tam chodniki, o które trzeba dbać. Całe były pokryte lodem - napisał do „Dziennika Bałtyckiego” Pan Krzysztof z Nowej Moreny [nazwisko do wiadomości redakcji].

Nie możemy też wykluczyć połączonych z przymrozkami kolejnych opadów. Choć na najbliższy tydzień szczęśliwie prognozy pogody zapowiadają dodatnie temperatury. Do końca zimy wciąż daleko. Dlatego sygnał Czytelnika przekazaliśmy do Gdańskiego Centrum Kontaktu .

W niedzielny poranek, 5 stycznia dodatnia temperatura: ok. 3 stopni Celsjusza (tak wskazywał zarówno gdański redakcyjny termometr, jak i internetowa przeglądarka) sprawiły zapewne, że skrajnie niebezpieczny lód przynajmniej chwilowo stopił się i „zniknął”. Polodowa woda mogła jednak nie wsiąknąć w grunt i pozostać na miejscu w postaci kałuż.

Apelujemy również, by podobne przypadki, od razu zgłaszać do odpowiednich służb. Przyspieszy to czas reakcji, a także z pewnością pozwoli zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

