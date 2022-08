Danuta Wałęsa została Honorową Obywatelką Miasta Gdańska. Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę 25.08.2022 r.

O to, by Danuta Wałęsa została Honorową Obywatelką Miasta Gdańska, w tym miesiącu wnioskowały dwa kluby: Koalicja Obywatelska oraz Wszystko dla Gdańska.

Beata Dunajewska, przewodnicząca drugiej z wymienionych organizacji, krótko przed nadaniem tego prestiżowego wyróżnienia komentowała, że tytuł będzie miał znaczenie symboliczne.

- Pani Danuta przyjmie ten honor w imieniu swoim i wszystkich kobiet wspierających ruch Solidarności, dzielnie znoszących nieobecność strajkujących, czy później, internowanych, albo ukrywającymi się przed represjami reżimu mężów, biorąc na swoje barki wszystko, co przyniosło życie – mówiła Beata Dunajewska, przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska w Radzie Miasta. – Wielkie dzięki i szacunek dla Was wszystkich, drogie panie. Jestem dumna, że to ja i moje koleżanki oraz koledzy, Radne i Radni z WdG i KO, właśnie teraz, w sierpniu, podniesiemy rękę za przyznaniem tytułu Honorowej Obywatelki tej dzielnej kobiecie