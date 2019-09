Dlaczego warto głosować w wyborach parlamentarnych 2019? Kompetencje Sejmu i Senatu

Wybory do Sejmu i Senatu muszą się odbyć w ciągu 30 dni przed upływem kadencji obu izb parlamentu. Prezydent Andrzej Duda zdecydował 6 sierpnia, że do urn wyborczych udamy się 13 października. Uprawnieni do głosowania polscy obywatele wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów. Wybory do Sejmu i Senatu odbywają się raz na 4 lata.

Wybory do Sejmu i Senatu. Dlaczego warto głosować? Jakie są kompetencje parlamentu?

Wybory parlamentarne mają ogromne znaczenie dla każdego Polaka. Kompetencje władzy ustawodawczej są rozległe. Decyzje, które zapadają w parlamencie, mają wpływ na codzienne życie polskich obywateli. Właśnie z tego powodu nie powinieneś rezygnować z głosowania! Każdy głos ma znaczenie, znane są w historii przypadki, gdy zaledwie garstka głosów przeważyła o wynikach.

Niektóre kompetencje Sejmu RP: