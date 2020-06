Dług Lechii Gdańsk wobec właściciela stopniał o 39 milionów złotych. Akcjonariusze mniejszościowi zapewnili sobie nowe prawa w statucie

W środę, 17 czerwca 2020 roku na Stadionie Energa Gdańsk doszło do nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Lechii Gdańsk. Jedną z najważniejszych decyzji było podwyższenie kapitału klubu o 39 milionów złotych. Teraz wynosi on 40,5 mln złotych. A o to od kilkunastu miesięcy zabiegał m.in. Adam Mandziara, prezes oraz prawa ręka Franza Josefa Wernzego, większościowego udziałowca akcji Lechii.

- To przełomowa zmiana, która z jednej strony ma na celu stabilizację finansową Klubu, z drugiej potwierdzenie, że akcjonariusze mniejszościowi niezależnie od wielkości pakietu akcji mają zagwarantowane swoje prawa. Wierzę, że w kolejnych miesiącach będziemy konsekwentnie dalej realizować nasz plan na czas covid-19, który przyjęliśmy wcześniej. Dzięki odpowiedzialnym decyzjom obydwu stron Lechia Gdańsk zmierza w stronę stabilizacji, co mam nadzieję, że przełoży się na kolejne sukcesy sportowe – powiedział Adam Mandziara, prezes zarządu Lechii Gdańsk.