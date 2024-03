Długi mieszkańców powiatu kościerskiego. Sprawdziliśmy, kto żyje na kredyt! A jak wygląda sytuacja pomorskich dłużników?

Sporo mieszkańców powiatu kościerskiego żyje na kredyt. Sprawdziliśmy jakie mają długi. Znamy też sytuację w województwie pomorskim. Rekordzista mieszka w powiecie wejherowskim i musi zwrócić 75 mln zł!

Długi mieszkańców Pomorza

Według danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, w województwie pomorskim jest 167 656 konsumentów i firm zadłużonych na łączną kwotę nieco ponad 4 mld zł. Tymczasem średnie zobowiązania jednego dłużnika wynoszą 24 135 zł. - Zdecydowanie częściej pieniądze pożyczają konsumenci, którzy stanowią 89 proc. dłużników. Zaledwie 11 proc. to przedsiębiorstwa - mówi Katarzyna Maciaszczyk-Sobolewska, kierownik Biura Prasowego i Analiz Rynkowych. - Również zadłużenie osób fizycznych jest prawie 5 razy większe niż firm. Dodajmy, że 148 496 konsumentów zadłużyło się na ponad 3,3 mld zł, a średnio każdy z nich ma do spłaty 22 432 zł.

Jak się okazuje, chętniej po pożyczki sięgają mężczyźni. 95 990 panów zaciągnęło zobowiązania na blisko 2,6 mld zł. Sytuacja kobiet pod tym względem wygląda zdecydowanie lepiej. Otóż nie tylko mają na swoim koncie o połowę mniej zobowiązań, ale także ich kwota jest zdecydowanie niższa, bo wynosi ponad 750 mln zł.

W przypadku długów nie bez znaczenia jest także wiek. Największe łączne oraz średnie zadłużenie należy do osób w przedziale 46-55 lat, z kolei największą grupę dłużników stanowią ci w wieku 36-45 lat.

Z pewnością o spokojnym śnie może zapomnieć 51-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego, który zdobywa tytuł lidera wśród dłużników. Otóż musi on zapłacić 75 mln zł firmie z branży zarządzania wierzytelnościami i sądowi.

Dłużnicy z powiatu kościerskiego mają sporo do oddania

Przyjrzeliśmy się także zadłużeniu mieszkańców powiatu kościerskiego. Jak zatem sytuacja wygląda w skali mikro?

Okazuje się, że prawie 3,5 tys. konsumentów i przedsiębiorców ma długi na łączną kwotę 71,9 mln zł, z czego blisko 62,7 mln zł to długi konsumentów. Firmy mają do spłacenia 9,2 mln zł. W powiecie kościerskim potwierdzają się ogólne pomorskie trendy, z których wynika, że i tu wśród dłużników przeważają mężczyźni, a dokładniej stanowią 67 proc. w grupie zadłużonych. Do spłaty mają ponad 50 mln zł, podczas gdy kobiety 12,6 mln zł.

Natomiast nieco inaczej w powiecie kościerskim wygląda przedział wiekowy. Najchętniej pieniądze pożyczają 36-45-latkowie.

Oni także mają największe zadłużenie, które wynosi ponad 20 mln zł. Rekordzistą jest 40-letni mężczyzna, który musi oddać 407 tys. zł sądowi i jednemu z funduszy. Warto też wspomnieć, że najmłodszy dłużnik ma 20 lat, a najstarszy 87. Powody, dla których ludzie decydują się na pożyczanie pieniędzy bywają różne. Nagłe i nieprzewidziane wydatki, takie jak awarie samochodu czy konieczność naprawy mieszkania, wymagają szybkiego dostępu do środków finansowych. Kosztowna bywa także edukacja, co skłania ludzi do zaciągnięcia kredytów studenckich lub innych form wsparcia finansowego. Zakup mieszkania lub samochodu to już zdecydowanie grubsza sprawa, która zwykle wiąże się z kredytem hipotecznym, a ten wiąże na wiele lat. W kłopoty finansowe może wprowadzić też utrata pracy, gdy często jedynym sposobem na to, by związać koniec z końcem jest pożyczka.

Wśród dłużników są też i tacy, którzy chcą żyć ponad stan. Jak podkreślają psychologowie, presja społeczna i kultura konsumpcji skłaniają niektórych do korzystania z kredytów, by uzyskać dostęp do luksusowych produktów czy utrzymania określonego standardu życia. Warto zaznaczyć, że każda sytuacja jest indywidualna, a zadłużenie może być konieczne i uzasadnione pod warunkiem odpowiedzialnego zarządzania finansami. Ważne jest jednak zdrowe podejście do tematu, aby unikać nadmiernego zadłużenia, które może prowadzić do zdecydowanie poważniejszych kłopotów.

