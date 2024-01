Dni Domeny Publicznej 2024 z Medialabem Gdańsk. Instytut Kultury Miejskiej zaprasza OPRAC.: Maja Czech

Co roku do domeny publicznej przechodzą kolejne dzieła, wobec których wygasły prawa autorskie, czyli minęło 70 lat od śmierci twórcy. W 2024 roku jest to m.in. pierwotna postać Myszki Miki z 1928 roku. Od 1 styczna w domenie publicznej znalazły się także dzieła Juliana Tuwima, Kornela Makuszyńskiego czy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Medialab Gdańsk zaprasza do odkrywania zasobów domeny publicznej i zabawy nimi. Tym razem w formie Minitranskribatonu poświęconemu transkrypcji pocztówek z dawnego Gdańska.