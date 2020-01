Do wakacji zmodernizują kolejny fragment ul. Chłopskiej

Oprócz wymiany nawierzchni, w zakresie zadania uwzględniono przebudowę zatok autobusowych i regulację wysokościową chodników w pobliżu przystanków usytuowanych na wspomnianym odcinku ul. Chłopskiej.

- Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. Otwarcie ofert nastąpi w pierwszej połowie lutego, a prace mają się skończyć przed wakacjami. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu „Modernizacja dróg na terenie Gdańska”, który w 2019 roku objął 4 ulice na łączną kwotę ok. 9 mln. zł. W ramach programu przebudowane zostały m.in. Trakt Konny na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego, Stary Rynek Oliwski w Gdańsku, fragment ul. Świętokrzyskiej, na odcinku od Wieżyckiej do Wielkopolskiej oraz fragment ul. Niepołomickiej na odcinku od Przebiśniegowej do Kampinowskiej - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.