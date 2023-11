Dominik Nierodkiewicz nagrał płytę "Kim Jestem". To debiut artysty związanego z Pomorzem

- Płyta "Kim Jestem" to projekt, który stworzyłem całkowicie sam, począwszy od tekstów utworów po produkcję linii melodyjnej - opiwiada o swojej produkcji artysta z Pomorza. - Poświęciłem wiele czasu i serca, aby przekazać moją szczerą twórczość. Teraz marzę o tym, by jak najwięcej osób miało możliwość usłyszenia mojej muzyki.

Oto Dominik Nierodkiewicz - artysta z Pomorza

- To był dla mnie niezwykły doświadczenie, które pozwoliło mi zdobyć nowe umiejętności i spotkać fantastycznych ludzi z branży muzycznej - mówi artysta. - Wszystko, co robię, ma jeden wspólny cel - dotarcie do ludzi za pomocą mojej muzyki i przekazanie im emocji oraz myśli, które tkwią w mojej twórczości. Jestem Dominik Nierodkiewicz, a "KIM JESTEM" to nie tylko tytuł mojej płyty, to pytanie, które staram się odpowiedzieć poprzez swoją muzykę i działania artystyczne.

Dominik Nierodkiewicz o swojej płycie płytę "Kim Jestem"

Płyta "Kim Jestem" to dzieło autorskim, bo wszystkie teksty i linie melodyjne stworzył Dominik Nierodkiewicz. To nie tylko jego własne emocje, ale także historie i przeżycia jego przyjaciół, które wpłynęły na tworzenie tych utworów.

Płyta "Kim Jestem" została nagrana w małym studiu nagraniowym w Gdańsku, co nadaje jej szczególną intymność i autentyczność. Warto także zaznaczyć, że za nagrania, mix oraz mastering odpowiada Black Peak Records, co gwarantuje wysoką jakość dźwięku i produkcji.

Ta płyta to prawdziwe wyznanie artysty, który otwiera swoje serce przed słuchaczami. "Kim Jestem" to album, który przybliża nas do samej istoty ludzkiego doświadczenia, a jednocześnie oferuje chwile refleksji, uśmiechu i wzruszenia. To nie tylko płyta muzyczna, to opowieść o poszukiwaniach, odkrywaniu siebie i o tym, co naprawdę ma znaczenie w życiu.

