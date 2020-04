Dramatyczna sytuacja na porodówkach na Pomorzu. Czy rodzące kobiety będą musiały jechać kilkadziesiąt kilometrów do szpitala?

– Rzeczywiście, jest problem, którego się wszyscy spodziewaliśmy – przyznaje dr Jerzy Karpiński, pomorski lekarz wojewódzki. – Była już mowa o tym na sztabie z udziałem wojewody. Wygląda na to, że do otrzymania wyników z drugich wymazów od personelu UCK w połowie przyszłego tygodnia, trzeba znaleźć miejsca rezerwowe dla rodzących.

Dr Jerzy Karpiński: Rozmawiałem już wstępnie z prezes szpitala w Kościerzynie, by placówka ta powróciła do przyjmowania porodów od niezakażonych kobiet. Choć sytuacja jest trudna, zarówno dla personelu medycznego, jak i kobiet, które będą rodzić nie tam, gdzie by chciały, to jest w tym jeden optymistyczny aspekt. Ogniska zakażeń w szpitalach są szybko, maksymalnie w terminie 8 dni, wygaszane. Potem wszystko zaczyna funkcjonować z powrotem.