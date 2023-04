Dramatyczne sceny w Gdańsku. Maszynista zatrzymał pociąg, aby ratować człowieka Michał Karcz

Maszynista postanowił zatrzymać pociąg, by uratować mężczyznę, który wpadł do pobliskiego rowu. Do zdarzenia doszło we wtorek 4 kwietnia w Gdańsku. Ruch pociągów był przez pewien czas wstrzymany. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego.