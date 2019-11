Dwóch gdańskich policjantów z zarzutami przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zajęła się sprawą funkcjonariuszy po otrzymaniu anonimowego materiału dowodowego, w tym filmów. Okazało się, że to sami oskarżeni nagrywali swoje „wyczyny” podczas interwencji. Funkcjonariusze zostali zatrzymani w czwartek, 31 października, a prokuratura zawnioskowała o areszt tymczasowy. Łącznie służby analizują aż 10 czynów. Chodzi między innymi o poniżanie, znieważanie i groźby przemocy fizycznej, które miały być kierowane do zatrzymanych osób.

- W trakcie interwencji dotyczącej mężczyzny znajdującego się w stanie nietrzeźwości, zachęcali go do niezwłocznego wypicia około pół litra alkoholu. Narazili go w ten sposób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - poinformowała prok. Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.