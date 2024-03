Dym nad parkiem Reagana. To złomiarze grasują w Gdańsku. nadal wypalają kable, by pozyskać miedź. OPRAC.: sb

SM Gdańsk

Gdy nad parkiem Reagana w Gdańsku pojawił się dym, było podejrzenie, że to pożar. Prawda była jednak inna. Chodziło o wypalanie kabli, by pozyskać złomu miedziany. Zaalarmowani strażnicy miejscy namierzyli sprawcę zadymienia i ukarali go mandatem.