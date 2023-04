Dyrektor MIIWŚ dr. hab. Grzegorz Berendt o wyroku Sądu Apelacyjnego: "Zmiany były i są zgodne z prawem"

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie został ogłoszony na poniedziałkowej rozprawie, 17 kwietnia. Tego samego dnia Muzeum II Wojny Światowej zwołało konferencję prasową, aby odnieść się do tej decyzji.

- Okoliczność, która nas sprowadza tutaj, jest bardzo istotna dla funkcjonowania i wypełniania misji postawionej przez społeczeństwo przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. (…) Zmiany wprowadzone w naszym muzeum w 2018r., co do swego charakteru, formy i treści przekazu, były i są zgodne z polskim prawem. Nie nastąpiło tutaj naruszenie praw autorskich - mówił dyrektor MIIWŚ, dr. hab. Grzegorz Berendt. - Dzięki tej decyzji kilkanaście zmian będzie nadal dostępnych na wystawie głównej, a do tych zmian należą również informacje i przekaz na temat poświęcenia i tragedii Żydów oraz rodziny Ulmów, zamordowanych w Markowej w marcu 1944r. (…) Wzmocniona opowieść o ludzkim losie nadal może być prezentowana na terenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - podkreślił.