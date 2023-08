"Dziwne" interesy Gdańska w związku ze sprzedażą działki gdzie stoi dziś Forum Gdańsk. Według posła Płażyńskiego Gdańsk stracił 190 mln zł

- Jak to jest, że na początku XXI w. przychodzi do Gdańska inwestor, ma gotowy plan na biznes w kluczowym miejscu w Gdańsku, a miasto nie mając żadnej swojej wyceny tych gruntów, mówi "dobra robimy to, wchodzimy, a jak będzie dalej, to się zobaczy" - mówił Andrzej Skiba, radny miasta Gdańska. - No i zobaczyliśmy, jak to wygląda dalej. Te tereny zostały sprzedane za cene znacznie niższą od tej, którą można było uzyskać.