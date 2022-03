Echa i komentarze po kongresie programowym PO. Europie potrzeba jedności i solidarności

- Kongres programowy Platformy Obywatelskiej pierwotnie miał się odbyć w zupełnie innej sprawie, ale sytuacja za naszą wschodnią granicą, a więc barbarzyński i zbrodniczy atak Rosji na sąsiada — niepodległą Ukrainę spowodował, że tematyka musiała się skoncentrować wokół bezpieczeństwa Polski i wyzwań, jakie są związane z tym, by nasze bezpieczeństwo wobec realnych zagrożeń było większe — mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" senator Sławomir Rybicki. - Nasze główne postulaty to przede wszystkim dążenie do jeszcze większej jedności świata Zachodu, większej integracji w ramach Unii Europejskiej oraz NATO, a także potrzeba większej koordynacji ogromnego wysiłku społeczeństwa, które zdaje znakomicie egzamin z solidarności z Ukrainą.