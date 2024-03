Ekspert wskazuje na strategiczne zagrożenia dla elektrowni jądrowej. Sugeruje zmiany w planach

- Nic nie zwalnia nas z obowiązku racjonalnego zaplanowania największej elektrowni atomowej w kraju, która ma działać bezpieczne do końca XXI w. Uważam, że to patriotyczny obowiązek. Nie płacą nam Rusek i Niemiec. To nie my jesteśmy ekoterrorystami, a ci, którzy w tak ważnych inwestycjach chcą iść na skróty. Taka droga prowadzić może podobnie jak we Francji, Finlandii i Wielkiej Brytanii do 2-3-krotnego wzrostu kosztów i wieloletnich opóźnień uzyskania efektu z atomu – mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia.