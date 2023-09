ECS ostatecznie stracił dziewictwo apolityczności. Wiec wyborczy Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej w gdańskim gmachu

Impreza polityczna Donalda Tuska odbyła się w ECS z pewnego zaskoczenia. Początkowo więc miał mieć miejsce 21 sierpnia na Długim Targu w Gdańsku, jednak dzień wcześniej poinformowano o przeniesieniu go do centrum, oficjalnie „ze względu na przewidywaną złą pogodę”.

- To zwycięstwo nam nie spadnie z nieba. To nie jest tak, że mamy je w kieszeni, każdego dnia musimy przekonywać. Żadnych kombinacji, tylko proste słowa, prawda, uczciwość. Musimy mówić przejrzystym językiem, lata temu długo trwał proces odzyskiwania demokracji, ale teraz mamy większe możliwości. Nie możemy udawać, że jakoś to będzie, w Polsce nie może być jakoś, musi być najlepiej. Odrobiłem lekcję Solidarności i wiem, że trzeba się zobaczyć i iść razem ręka w rękę, po to są te spotkania i marsze. Zostało nam 40 dni. 10 mln głosów do zwycięstwa – mówił Donald Tusk do tłumu zwolenników, nawiązując do liczebnej siły Solidarności w 1981 roku.